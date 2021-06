Wielokulturowy Kraków. Spotkanie z kulturą krajów Grupy Wyszehradzkiej w ramach Art Pikniku w Willi Decjusza

„Art Piknik w Willi Decjusza” to cykliczne wydarzenie poświęcone prezentacji i przybliżaniu krakowianom różnorodności kulturowej naszego miasta oraz jego wielokulturowych korzeni. Realizacja Art Pikniku w jednej z ciekawszych przestrzeni Krakowa, założonej przez przybysza z dalekiej Alzacji, Niemca Justusa Ludwika Decjusza nawiązuje do charakteru miasta - otwartego i budującego swój kulturalny potencjał w oparciu o dziedzictwo przyjezdnych oraz bliskie kontakty z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

Od 1 do 4 lipca w ramach Art Pikniku Willa Decjusza będzie prezentowała kulturę krajów Grupy Wyszehradzkiej. We współpracy z licznymi instytucjami kultury powstał program ukazujący interesujące i wartościowe zjawiska w sztukach plastycznych, filmie, literaturze i muzyce Węgier, Czech, Słowacji i Polski.

Program zainauguruje 1 lipca wędrowna wystawa plakatu z krajów V4 „PoszTerra” (godz. 18.00, Willa Decjusza, dolny dziedziniec). Kraje Grupy wyszehradzkiej to potęgi w sztuce plakatu, co podkreślają organizowane od wielu lat cykliczne wydarzenia, takie jak: Biennale w Brnie, Triennale w Trnawie, budapeszteński Posterfest i warszawskie Biennale Plakatu. Wystawa będzie prezentowana w do końca lipca 2021 roku.