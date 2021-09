Wisła Kraków. Adrian Gula: Była dobra mentalność drużyny

- To była fajny mecz dla kibiców, było dużo emocji - powiedział Słowak po końcowym gwizdku. - Pokazaliśmy charakter, dobrą mentalność, ale też piłkarską jakość. W całym meczu byliśmy lepszą drużyną, ale tak to jest w piłce. My nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji, a rywal swoje dwie okazje zamienił na gole. Musimy zaakceptować ten jeden punkt. Dobre były zmiany, była dobra mentalność drużyny. Kibice też utrzymali nas w tym meczu, za co im dziękuję. Patrząc na to, że przegrywaliśmy 0:2, to jest dla nas ważny punkt. To buduje też mentalność drużyny, dlatego to akceptuję. Dlatego kibice dziękowali zawodnikom za walkę do ostatniej minuty.