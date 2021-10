Wisła Kraków. Adrian Gula: Mieliśmy swoje szanse, ale nie udało się wyrównać

- W pierwszej połowie było czuć, w jakiej były sytuacji obie drużyny - rozpoczął trener Wisły Adrian Gula. - My nie wykorzystaliśmy dwóch, trzech sytuacji, które mieli w polu karnym Michal Skvarka czy Yaw Yeboah. W drugiej połowie graliśmy szybciej, był lepszy ruch z naszej strony. Przyszła sytuacja z karnym. Sędzia najpierw pokazał, że był, później, że nie było, a my straciliśmy koncentrację. Przeciwnik wykorzystał jeden błąd i musieliśmy odrabiać straty. Drużyna fajnie zareagowała, poszła do przodu. Swoje szanse miał Felo Brown Forbes, ale ostatecznie nie udało nam się wyrównać.

Zapytaliśmy trenera Wisły skąd pomysł ze Stefanem Saviciem w podstawowym składzie i to na skrzydle, choć na ławce było trzech nominalnych bocznych pomocników. - On tam czuje się lepiej - wyjaśnia Gula. - Na „dziesiątce” nie robił tego, co chcieliśmy, gdy wchodził z ławki. Rozmawialiśmy i bardziej Stefan chce grać na skrzydle. Czuł motywację.