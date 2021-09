Wisła Kraków. Adrian Gula: Nie czujemy się jak ranni. Czujemy się zmotywowani!

Sytuacja kadrowa w Wiśle niewiele zmieniła się od poprzedniego meczu. Wciąż do dyspozycji trenera Adriana Guli nie będą kontuzjowani: Jakub Błaszczykowski, Nikola Kuveljić, Patryk Plewka i Alan Uryga. Sytuacja dwóch ostatnich jest jednak optymistyczna. Gula mówi na ten temat: - Patryk już biega. Nie udało się jeszcze doprowadzić go do pełni zdrowia na ten mecz, ale wierzę, że po przerwie na kadrę będzie pracował z drużyną i grał. Jest też duży postęp z Alanem. Powoli zaczyna kopać piłkę, trenuje z drużyną i jest szansa, że zagra w sparingu z Glinikiem Gorlice.