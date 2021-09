Wisła Kraków. Adrian Gula nie wierzy w kryzys Pogoni Szczecin. Jest przygotowany na jej najmocniejszą wersję

Słowak będzie miał do dyspozycji praktycznie ten sam skład, co ostatnio. Kontuzjowani wciąż są Jakub Błaszczykowski, Nikola Kuveljić i Alan Uryga. Kontuzje Konrada Gruszkowskiego i Piotra Starzyńskiego, jakie odnieśli w Mielcu, nie okazały się na szczęście groźne.

- Pokazaliśmy w Mielcu na boisku, że była dobra reakcja drużyny. Zawsze jednak liczy się to, co przed nami. W niedzielę jest nowy mecz, nowy przeciwnik i tylko na tym się koncentrujemy - mówi trener Wisły Adrian Gula.

Wisła chce zagrać tak jak z Legią

Wisła zagra z rywalem, który ma ostatnio swoje problemy. W lidze Pogoń nie wygrała od trzech spotkań. W Pucharze Polski przegrała z II-ligowym KKS Kalisz. Gula oponuje jednak stanowczo przed stawianiem tezy, że „Portowcy” są w jakimś kryzysie. - Zupełnie tak nie myślę, bo wiem jak Pogoń funkcjonuje - mówi. - Jest tam trener, który od dłuższego czasu wykonuje dobrą pracę. Dlatego jesteśmy przygotowani na to, że zobaczymy maksymalny poziom Pogoni. Wszystkie drużyny zawsze chcą zresztą grać na sto procent. Mamy bardzo dużą motywację, ale jeśli będziemy funkcjonować na boisku tak jak w meczu z Legią czy w Mielcu ostatnio, to powinno być dobrze.

Musi być pełna koncentracja

Wisła rzeczywiście funkcjonowała ostatnio w Mielcu dobrze, choć z małymi wyjątkami. Były bowiem w tym spotkaniu dwa takie okresy, gdy poprzez swoje niepotrzebne błędy wiślacy napędzali rywali. Tak jak choćby na początku meczu, gdy Aschraf El Mahdioui zagrał wprost do przeciwnika i Stal miała bardzo dobrą okazję na gola. Takie błędy z mocniejszym rywalem mogą kosztować bardzo dużo.