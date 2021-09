Wisła Kraków. Adrian Gula: Piłkarzy oceniam kompleksowo

- Cieszę się, że mogliśmy zagrać ten mecz i oddać w ten sposób szacunek Garbarni z okazji ich jubileuszu 100-lecia – powiedział po końcowym gwizdku Adrian Gula. - Ten mecz był dla naszych rywali wydarzeniem, dlatego grali bardzo dobrze. Cieszę się, że byli również nasi kibice i że było wsparcie dla obu drużyn. Oczywiście zawsze chcemy pokazywać się z jak najlepszej strony, ale trenowaliśmy ostatnio trochę mocniej. Poza tym w takich meczach, jeśli nie ma stuprocentowej koncentracji, to nie zawsze wychodzi różnica umiejętności. Tym większy szacunek dla młodych zawodników Garbarni, którzy bardzo mocno pracowali na boisku. Bo prawda zawsze leży na nim i to też nauka dla naszych piłkarzy, że jeśli chcesz się pokazać, to zawsze trzeba grać na sto procent zaangażowania. Oczywiście my sobie o tym porozmawiamy, ale najważniejsze dzisiaj jest to, że mogliśmy dzisiaj uczcić święto Garbarni.