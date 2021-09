Wisła Kraków. Adrian Gula poeksperymentował w meczu z Garbarnią

Adrian Gula zdecydował się wystawić od początku spotkania dwóch napastników - Felicio Brown Forbesa i Jana Klimenta. Można zrozumieć słowackiego szkoleniowca, bo skoro masz dwóch tak dobrych piłkarzy do pierwszej linii, szkoda jednego trzymać na ławce. Zresztą Gula sam mówi o tym w podobnym tonie: - Taki był plan, żeby sprawdzić ich razem w ataku. Jan to jest top zawodnik, Felo to jest top zawodnik, a my chcemy grać top zawodnikami jeśli tylko są na to gotowi. Dla mnie ten mecz to jest informacja, jak mamy pracować. Teraz mamy czas na szybką analizę co można zrobić lepiej gdy gramy na dwóch napastników, a co gdy na jednego.