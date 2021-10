Wisła Kraków. Adrian Gula: Wszystkie mecze są dla nas ważne

Po końcowym gwizdku trener Wisły Adrian Gula powiedział: - Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w takim wydarzeniu i szczerze gratulujemy Glinikowi jubileuszu. Wszystkie mecze - nieważne, o co gramy - są dla nas ważne i wymagają od nas zaprezentowania piłkarskiej jakości. Brakowało jednak z naszej strony w pierwszej fazie meczu klarownych sytuacji na zdobycie bramki i odpowiedniego zachowania w polu karnym rywala. To pokazuje, że musimy jeszcze mocniej pracować, aby zapewnić zgranie drużynie niezbędne do tego, by wygrywać w lidze. To był dla nas waży mecz, bo pozwolił nam zachować rytm i sprawdzić, jak radzą sobie w warunkach meczowych zawodnicy, którzy w ekstraklasie grali ostatnio mniej. Teraz mamy czas na analizę przed kolejnym meczem w lidze z Górnikiem.