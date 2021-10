Wisła Kraków. Adrian Gula zły po meczu w Płocku: - Była duża nieodpowiedzialność!

Oto pomeczowa wypowiedź trenera „Białej Gwiazdy”: - Z mojej perspektywy mieliśmy dobry początek meczu. Do 43 minuty mieliśmy plan, graliśmy jak drużyna, graliśmy prosto, z fajną agresją w środku pola. Mieliśmy też dwie, trzy bardzo, bardzo dobre okazje na otwarcie meczu golem. A później nie trzymaliśmy się planu. Była duża nieodpowiedzialność przy stałych fragmentach gry. Zarówno w pierwszej jak i w drugiej połowie. Na początku tej ostatniej też mieliśmy dobrą okazję Felicio, a za moment kolejny stały fragment i było 2:0. W tej drużynie, również jeśli chodzi o rezerwowych, nie czuć było energii, że chcą coś z tym meczem zrobić. W tym momencie bardzo potrzebna jest rozmowa o tym, jaką odpowiedzialnością jest grać dla takiego klubu jak Wisła Kraków! Trzeba porozmawiać jak być odpowiedzialnym za drużynę! Na ten moment nie jest potrzebne oglądnie indywidualnych umiejętności. Na ten moment jest potrzeba dokładniej grać w defensywie i wykorzystywać swoje sytuacje. Jeśli masz na wyjeździe trzy, cztery okazje do 40 minuty to tego jest za dużo, żeby nie wykorzystać! Przeciwnik poczekał na stałe fragmenty u wygrał mecz.