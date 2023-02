Wisła Kraków. Angel Rodado skuteczny też pod koszem…

Wszystko związane było z konkursem rzutów za trzy punkty, jakie zorganizowano w przerwie meczu Wisła CanPack - Contimax MOSiR Bochnia. Ponieważ z trybun zmagania koszykarek śledziła już w komplecie kadra piłkarska, zaproszono również do wzięcia udziału w konkursie futbolistów. Zgłosiła się dwójka, Angel Rodado i Dorian Frątczak. Lepiej poszło napastnikowi, który trafił przy trzeciej próbie, co wywołało entuzjazm na trybunach, a później liczne komentarze w sieci. Napastnikowi gratulował na Twitterze m.in. prezes Jarosław Królewski, który życzył jednocześnie, by Hiszpan trafił tak samo skutecznie do siatki już na piłkarskich boiskach. „Mój przyjacielu, potrzebuję tylko 10 goli w tej rundzie” - napisał Królewski, oznaczając profil Rodado. Pierwszą szansę Hiszpan będzie miał już w piątek, gdy meczem z Resovią Wisła rozpocznie wiosenną część sezonu w I lidze.