Wisła Kraków bezsilna w starciu z GKS-em Tychy. Porażka „Białej Gwiazdy”

Początek meczu należał do Wisły, która uzyskała optyczną przewagę, dłużej utrzymywała się przy piłce. GKS wyraźnie nastawił się na szczelną obronę, odbiór i szybki atak. Kilka razy goście takie kontry próbowali wyprowadzić, ale generalnie pozostawali w tych pierwszych minutach w defensywie. Wisła z kolei piłkę starała się odbierać rywalom już na ich połowie i próbowała organizować się w ataku pozycyjnym.

Dwie zmiany w wyjściowym składzie Wisły mieliśmy na mecz z GKS-em Tychy w porównaniu do spotkania w Rzeszowie. Obie wymuszone. Kartki wykluczyły bowiem Marca Carbo, a uraz Jakuba Krzyżanowskiego. Trener Albert Rude w tym drugim przypadku trochę ryzykował, bowiem od początku miał na boisku jednego młodzieżowca, czyli Kacpra Dudę, ale na ławce też tylko jednego, Marusza Kutwę. Hiszpan uznał jednak, że to musi wystarczyć.

W 19 min Wisła miała pierwszą stuprocentową sytuację w tym meczu. Po złym wybiciu Nemanji Nedicia piłkę przejął Jesus Alfaro, zagrał na prawo do Mikiego Villara, a ten w sytuacji sam na sam z Maciejem Kikolskim trafił wprost w bramkarza gości.

Ta niewykorzystana sytuacja bardzo szybko zemściła się na wiślakach, bo zamiast prowadzić, to po następnej akcji musieli już odrabiać straty. Piłkę w pole karne wrzucał Norbert Wojtuszek, a głową do siatki trafił Julius Ertlthaler. Sędzia co prawda początkowo odgwizdał spalonego, ale po analizie VAR wskazał na środek boiska.

Wiślacy byli trochę oszołomieni taki obrotem sprawy. Nie potrafili w kolejnych minutach złapać swojego rytmu. W dodatku popełniali bardzo proste niewymuszone błędy. Tak było, gdy prostą stratę zanotował Eneko Satrustegui. Efekt tego był taki, że Tychy poszły z szybkim atakiem i tylko skutecznej interwencji Alvaro Ratona zawdzięczała Wisła, że po strzale Norberta Wojtuszka goście nie prowadzili już 2:0.