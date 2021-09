Wisła Kraków. Bilans startu Adriana Guli jest średni, ale wciąż jest szansa na poprawę

Na początek liczby w Wiśle. Na wspomniane dziesięć oficjalnych spotkań złożyło się dziewięć meczów ligowych oraz jeden w Pucharze Polski. Na razie wyniki są co najwyżej przeciętne, a jeśli ktoś liczył, że prowadzona przez Gulę Wisła odpali niczym rakieta, to szybko musiał dojść po wniosku, że Słowak jest człowiekiem z krwi i kości, a nie jakimś cudotwórcą, który przejmie zespół, pstryknie w palce i stanie się światło.

Po dziewięciu kolejkach ekstraklasy Wisła plasuje się w środku stawki. Krakowianie wygrali trzy mecze, dwa zremisowali i cztery przegrali. Mocno średni mają bilans bramkowy, który wynosi 13:15. „Biała Gwiazda” zgromadziła do tej pory jedenaście punktów, co średnio daje 1,22 punktu na mecz. Ten bilans byłby nieco lepszy, jeśli dopisalibyśmy do dorobku zwycięstwo w Pucharze Polski. Wtedy wyniósłby 1,4 punktu na mecz. Oczywiście przejście I rundy pucharowych rozgrywek nie jest wielkim osiągnięciem, ale pamiętając jaką męką dla Wisły był ten etap Pucharu Polski w poprzednich latach, doceniamy po pierwsze poważne potraktowanie meczu w Mielcu, a po drugiej ostateczne uporanie z się pucharowymi demonami. Ten wynik do naszych wyliczeń będzie również konieczny o tyle, że w poprzednich klubach Guli są przypadki, gdy również jego pierwsze dziesięć meczów obejmowało rozgrywki pucharowe.