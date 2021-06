Wisła Kraków chciała zagrać hymn klubu z wieży mariackiej z okazji jubileuszu. Kapelan Cracovii nie wydał zgody?

Dlaczego ostatecznie hymn nie został odegrany z wieży mariackiej? Zapytaliśmy o przyczyny. Gdy w Wiśle wpadli na ten pomysł, zwrócono się ze stosowną prośbą do księdza infułata Dariusza Rasia, archiprezbitera Bazyliki Mariackiej. Ksiądz na spotkaniu z jednym z pracowników Wisły ustnie wyraził zgodę na odegranie hymnu z wieży. Żeby była jasność - nie zamiast hejnału, a po nim. Warunkiem miała być zgoda straży pożarnej. Straż nie miała nic przeciwko, jednocześnie poinformowano klub, że zgodę musi wydać Raś, odpowiedzialny za Bazylikę. I gdy wydawało się, że to tylko kwestia formalności, rozpoczęły się dziwne przepychanki, bo mijały dni, a zgody nie było.

Gdy zbliżała się data 19 czerwca w sprawę włączyło się nawet miasto, a zarówno z księdzem, jak i komendantem miejskim PSP Pawłem Knapikiem rozmawiał pełnomocnik prezydenta ds. kultury fizycznej, Janusz Kozioł, który próbował przekonać obie strony do zgodnego wyrażenia zgody na odegranie hymnu. Nic to nie pomogło. Zgody ostatecznie Wisła nie otrzymała, co w klubie przyjęto z przykrością. Pozostało wynająć trębacza, który odegrał „Jak długo na Wawelu” ostatecznie z płyty krakowskiego Rynku Głównego, dokładnie sprzed Bazyliki Mariackiej.