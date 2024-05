Wisła Kraków dopięła swego! Ma licencje, o które się starała

Wisła licencję na grę w ekstraklasie dostała w takiej formie, jakiej można się było spodziewać, czyli z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym. Jeśli kogoś dziwi ten drugi nadzór, to wyjaśniamy, że to drobiazg. Po prostu w ekstraklasie trzeba przygotować odpowiednie podesty do ustawienia kamer. Wygląda to nieco inaczej niż w I lidze. Wisła jeszcze tych podestów nie ma, bo wciąż nie wiadomo czy awansuje do ekstraklasy. Gdyby stało się to jednak faktem, to ich montaż nie zajmie dużo czasu i wszystko będzie gotowe na start nowego sezonu.

Przy licencji na grę w europejskich pucharach nie ma natomiast żadnych dodatkowych wymagań.