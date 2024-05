Trener Cracovii Tomasz Jasik: Cieszę się, że sami zapewniliśmy sobie utrzymanie

- Gratulacje dla całej społeczności Cracovii, kibiców, pracowników klubu na czele z zawodnikami -stwierdził Tomasz Jasik, drugi trener Cracovii. - Pamiętamy o wszystkich, którzy się złożyli na sukces, od pracowników ośrodka w Rącznej, poprzez tych z marketingu i tych, którzy pomagają w przygotowaniu boisk. Każdy dołożył małą cegiełkę do tego, by się utrzymać w ekstraklasie. Wiedzieliśmy, jak to jest ważne w kontekście przyszłości. Cieszymy się, że udało nam się to i zrobiliśmy to sami, nie zrobili tego za nas inni. Chcieliśmy tego, by utrzymać się przed własnymi kibicami. Gratulacje dla sztabu z trenerem Dawidem Kroczkiem, dla trenera Zielińskiego, dla wszystkich, którzy się przyczynili do tego, by Cracovia miała tyle punktów, ile ma. Mam nadzieję, że jeszcze trzy punkty dołożymy w Chorzowie. Za tydzień nasi kibice pojadą tam jako kibice ekstraklasowego klubu. A my będziemy mogli rozpocząć pracę nad przygotowaniami do kolejnego, mamy nadzieje, że lepszego sezonu. Wiadomo, ile w tym było tragicznych momentów dla nas, które odbiły się na psychice zawodników. Cieszę się, że chłopcy unieśli ten mecz. Zrealizowaliśmy swój plan w 100 procentach. Wiedzieliśmy, jakiej klasy zawodników ma Raków. U nas nie było żadnego błędu w defensywie, wybroniliśmy 21 stałych fragmentów w defensywie, kilkadziesiąt akcji, a sami też wyprowadziliśmy kilka akcji po odbiorze. Ta drużyna potrafi przenosić góry i tylko musi w to uwierzyć. Musi dać sto procent charakteru, umiejętności i może wygrać z każdym. Ze zwycięskich meczów z Legią, Jagiellonią, zremisowanego z Lechem trzeba wyciągnąć co najlepsze i wyciągnąć wnioski z przegranych, by się zbudować na kolejny sezon.