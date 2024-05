Wnioski po klęsce Wisły Kraków w Katowicach z GKS-em Bartosz Karcz

Wisła Kraków pojechała do Katowic walczyć o życie, czyli miejsce w barażach o ekstraklasę, a zamiast tego przegrała 2:5. To jeszcze nie przekreśla definitywnie szans „Białej Gwiazdy” na miejsce w pierwszej szóstce, ale pozostają one już tylko iluzoryczne. Przedstawiamy wnioski po meczu Wisły w Katowicach z GKS-em.