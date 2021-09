Wisła Kraków. Dwóch piłkarzy „Białej Gwiazdy” powołanych do kadry U-21

Kadrę Stolarczyka w październiku czekają dwa spotkania. 8 października o godz. 20 Polska zagra w Segedyn z Węgrami, a 12 października o godz. 16.30 z San Marino w Kielcach.

Młyński w tej kadrze już grał. Dla Gruszkowskiego jest to krok do przodu w karierze reprezentacyjnej, bo wcześniej występował w kadrze U-20. Biorąc jednak pod uwagę to, co „Grucha” prezentuje w lidze, trener Maciej Stolarczyk uznał, że nie ma co tego chłopaka trzymać w młodszej reprezentacji i trzeba dać mu szansę w tej rok starszej.

