Wisła Kraków. Gieorgij Żukow przedłużył kontrakt z „Białą Gwiazdą”

Żukow do Wisły trafił w styczniu i do razu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Szczególnie na początku rundy wiosennej grał znakomicie. Później nieco obniżył loty, na co wpływ miały zarówno sprawy zdrowotne, jak i osobiste, ale to wciąż zawodnik, który ma bardzo duży potencjał, jak na polskie warunki. Dlatego trudno się dziwić, że przy ul. Reymonta zdecydowano się przedłużyć umowę z piłkarzem, którego wcześniejszy kontrakt wygasał już z końcem obecnego roku.