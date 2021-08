Wisła Kraków. Grzegorz Kaliciak: Dajmy tej drużynie i trenerowi Guli trochę czasu Bartosz Karcz

Wisła Kraków nie zagrała w Mielcu dobrego meczu, ale Grzegorz Kaliciak uważa, że na obiektywną ocenę przebudowanej drużyny przyjdzie jeszcze czas wisla.krakow.pl

- Jestem pewien, że jak porozmawiamy za miesiąc, dwa, to będziemy mówić o tym, że Wisła zrobiła postęp. Głęboko w to wierzę, że tylko kwestią czasu jest, kiedy ta drużyna „opadli” na dobre. Wbrew niektórym opiniom widzę jakość u wielu zawodników, którzy do Wisły trafili - mówi Grzegorz Kaliciak, były piłkarz Wisły Kraków, dzisiaj trener Polonii Głubczyce.