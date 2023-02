Wisła Kraków. Igor Łasicki: Mamy zrobić wszystko, żeby Wisła wróciła tam, gdzie jest jej miejsce!

- W sobotę zostaliście zaprezentowani kibicom przy wypełnionej po brzegi hali Wisły. Brał pan już kiedyś udział w takim wydarzeniu w innych klubach?

- W aż tak hucznej imprezie, to nie. Było naprawdę głośno. Jak kibice zaśpiewali, to aż człowieka ciarki przechodziły. Dobrze, że pomyślano o tym, żeby coś takiego zorganizować na tydzień przed startem ligi. To dla nas jeszcze większa motywacja przed piątkowym meczem z Resovią.

- Pan wie jak wygląda atmosfera na meczach Wisły, ale pewnie dla waszych nowych kolegów to coś nowego, że mogli poczuć czym jest ten klub dla jego kibiców?

- To prawda, mogli zobaczyć, jak gorących kibiców mamy. Teraz już chyba na dobre przekonali się, do jakiego klubu trafili. Prezentacja się udała, ale powiem, że ja już niecierpliwie czekam na piątek. To będzie początek takiego podsumowania naszej ciężkiej pracy, którą wykonaliśmy w ostatnich tygodniach. Wierzę, że będzie dobrze.