Wisła Kraków. Kiedy do treningów i gry wróci Alan Uryga? Bartosz Karcz

Od początku sezonu przed kolejnymi meczami Wisły Kraków na liście nieobecnych powtarza się nazwisko Alana Urygi. Inni piłkarze wracają po kontuzjach, zmienia się sytuacja kadrowa, a sprowadzony do Krakowa na powrót z Wisły Płock obrońca jak nie trenował i nie grał normalnie, tak nie gra. A najgorsze jest to, że wciąż nie wiadomo, kiedy to się zmieni.