Wisła Kraków. Kolejny młody obrońca związał się z „Białą Gwiazdą” Bartosz Karcz

Bartek Ziółkowski/wislakrakow.com

W środę Wisła Kraków poinformowała o podpisaniu kontraktu z Dawidem Szczepaniakiem. To 15-letni obrońca, który związał się z „Białą Gwiazdą” umową do 30 czerwca 2027 roku. To pierwszy zawodowy kontrakt tego zawodnika.