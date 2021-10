Wisła Kraków. Krystian Wachowiak: Trzeba być gotowym na swoją szansę Bartosz Karcz

Krystian Wachowiak w tym sezonie gra na razie tylko w sparingach. W ostatnim, z Glinikiem Gorlice ustrzelił jednak hat-tricka i zanotował asystę wisla.krakow.pl

- Trener jest takim człowiekiem, że rozmawia praktycznie z każdym zawodnikiem, wszystko wyjaśnia. Ze mną też rozmawiał, wskazywał mi, na co powinienem zwrócić uwagę. Ja nie mam żadnych pretensji do trenera, że nie grałem do tej pory, bo sam widziałem po sobie na treningach, że nie wyglądam na tyle dobrze, żeby szkoleniowiec mógł na mnie stawiać. Ostatnio widzę jednak, że to zaczyna iść w coraz lepszym kierunku - mówi piłkarz Wisły Kraków Krystian Wachowiak.