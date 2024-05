Wisła Kraków. Kulisy zdobycia Pucharu Polski, czyli niesamowite trzy dni „Białej Gwiazdy”

Film, jaki zaprezentowała Wisła na swoim kanale YouTube to tak naprawdę nie jest opowieść o samym meczu, a raczej o trzech niesamowitych dniach dniach w historii „Białej Gwiazdy”. Jest zatem start spod stadionu przy ul. Reymonta dzień przed meczem, poprzez podróż do Warszawy, odprawy trenera Alberta Rude, przygotowania do meczu i celebracja jego samego. Nie brakuje oczywiście mnóstwa scen z niesamowitym dopingiem kibiców Wisły na Stadionie Narodowym, a później wielkiej radości na nim, w szatni, w podróży powrotnej i oczywiście wielkiej piątkowej fety na Rynku Głównym w Krakowie. To materiał, który okazuje te wielkie chwile z bliska.