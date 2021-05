Wisła Kraków ma nowego dyrektora sportowego! Przed laty pracował w... Cracovii

Wisła Kraków. Wielki pech Alana Urygi. Nabawił się poważnej kontuzji na wakacjach

Alan Uryga od 1 lipca znów będzie piłkarzem Wisły Kraków, z którą już kilka miesięcy temu podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że ten zawodnik nie rozpocznie przygotowań do nowego sezonu z pełnym obciążeniem. Urygę dopadł bowiem ogromny pech, w czasie urlopu złamał bowiem piątą kość śródstopia.