Wisła Kraków. Marcin Brosz do „Białej Gwiazdy” raczej nie trafi. Są oferty dla Rafała Boguskiego

W Wiśle kandydaturę Brosza rozważano. Informowaliśmy już zresztą o tym, gdy nie do końca było jasne, czy ten szkoleniowiec rozstanie się z Górnikiem. Teraz, choć wiadomo już, że Brosz w Zabrzu pracował nie będzie, to jednak temat zatrudnienia tego trenera akurat w Krakowie mocno się oddalił. Z naszych informacji wynika wprost, że trudno w tym momencie rozpatrywać Marcina Brosza jako trenera, który w najbliższym czasie miałby przejąć zespół „Białej Gwiazdy”. Krakowski klub postawi najprawdopodobniej na kogoś innego. Powinno się to wyjaśnić najpóźniej na początku czerwca.

Maciej Sadlok jednak zostanie?

Niewiele dzieje się również na razie jeśli chodzi o transfery. Wisłę opuściło już pokaźne grono piłkarzy. Nie można wykluczyć, że dołączą kolejni, ale na razie trudno mówić o konkretach. Informowaliśmy już o tym, że Maciejem Sadlokiem był zainteresowany Raków Częstochowa. Temat pojawił się pod koniec poprzedniego sezonu, ale skonkretyzować miało się to wszystko zaraz po zakończeniu rozgrywek. Taki przynajmniej był przekaz płynący z Częstochowy. Tylko, że od ostatniego meczu minęły już prawie dwa tygodnie, a obiecanych konkretów nie ma. W Wiśle skłaniają się zatem do tego, że Sadlok zostanie w klubie na kolejny sezon. Sam zawodnik również nie naciska na transfer i jest gotowy grać w barwach „Białej Gwiazdy” dalej.