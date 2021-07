Wisła Kraków. Mateusz Młyński: W Wiśle chcę stać się lepszym piłkarzem

- W sobotę zaliczył pan nieoficjalny debiut w barwach Wisły Kraków w sparingu z Tatranem Liptowski Mikułasz, ale przede wszystkim zagrał pan po wielomiesięcznej przerwie w normalnym meczu. Poczuł pan dużą ulgę?

- Na pewno bardzo się cieszyłem, bo to był rzeczywiście pierwszy mój występ po bardzo długiej przerwie. Cieszyłem się również z tego powodu, że trener dał mi zagrać, choć tak naprawdę z zespołem trenuję dopiero od kilku dni. Można zatem powiedzieć, że temu występowi towarzyszyły same pozytywne odczucia. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że tak naprawdę to jest dopiero początek mojej drogi w Wiśle Kraków. I czeka mnie jeszcze dużo pracy, żeby zrealizować plany, z jakimi tutaj się przeniosłem.