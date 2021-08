Wisła Kraków. Michal Skvarka: Nikt nie musi nas mobilizować na mecz z Legią!

- W sobotę w Łęcznej rozegrał pan bardzo dobry mecz. Był gol, była ładna asysta. To był już taki Michal Skvarka, jakiego sam pan od siebie oczekuje?

- Ciężko powiedzieć, czy to już było 100 procent moich możliwości. Myślę, że to się dopiero okaże, bo pewnie można jeszcze coś do mojej gry dołożyć, poprawić. Ja cieszę się przede wszystkim z tego, że jako cała drużyna zagraliśmy dobrze. Oczywiście jestem też rozliczany z takich konkretów, jak asysty czy bramki. Traktuje jednak to bardziej jako bonus, dodatek, coś, co może pomóc nam wygrywać.

- Rozmawialiśmy po pana pierwszym meczu w Wiśle, gdy zaliczył pan dwie asysty w starciu z Zagłębiem Lubin. Powiedział pan wtedy, że nie czuje się jeszcze w optymalnej dyspozycji. Patrząc jednak teraz na sposób, w jaki zachował się pan przy swoim golu, a następnie w akcji, w której bramkę zdobył Felicio Brown Forbes, widać w pana grze duży luz. I tak sobie myślę, że jak piłkarz ma luz, to musi czuć się pewnie na boisku. Potwierdzi pan to?

- Coś w tym jest. Rzeczywiście na boisku jeśli jesteś dobrze przygotowany do gry, to w takich decydujących momentach łatwiej podejmować odpowiednią decyzję. Jeśli zatem miałbym porównywać moje samopoczucie do tego z samego początku sezonu to po tych kilku tygodniach widzę postęp. To muszę przyznać.