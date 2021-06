Wisła Kraków. Mikołaj Biegański: Bramka była mi pisana od małego

Na razie Biegański podzielił się wrażeniami po podpisaniu kontraktu z Wisłą z oficjalną stroną internetową „Białej Gwiazdy”. Zapytany, co przekonało go, żeby związać się z umową właśnie z krakowskim klubem, choć miał również wiele innych ofert, młody bramkarz powiedział: - Determinacja Wisły do pozyskania mnie. Miałem świadomość, że jest kilka ofert, że parę klubów rozmawia ze Skrą, ale tak naprawdę od samego początku Wisła była mi najbliższa. I dlatego zdecydowałem się podpisać kontrakt z krakowskim klubem.

Biegański ma zaledwie 19 lat, ale już naprawdę spore doświadczenie w seniorskim futbolu, w którym regularnie zaczął grać już w wieku 16 lat. Mógł już wcześniej odejść ze Skry, ale tłumaczy dlaczego do tego nie doszło: - Moim nadrzędnym celem było jak najszybciej zadebiutować w drużynie seniorów. Wiedziałem, że w ekstraklasie czy jakimś zagranicznym klubie nie będzie to możliwe w wieku szesnastu lat, a tyle miałem, gdy debiutowałem w Skrze. Patrząc z perspektywy czasu, to była bardzo dobra decyzja.