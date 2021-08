Wisła Kraków może szykować się do meczu z Legią Warszawa w lepszej atmosferze

Skvarka błyszczy umiejętnościami

Przykład pierwszy to Michal Skvarka. Zawodnik, którego Wisła sprowadzała z myślą o tym, żeby mieć wreszcie prawdziwego reżysera gry w środku pola. W czterech pierwszych meczach Słowak miał dwie asysty na koncie, ale ponieważ wyniki „Białej Gwiazdy” pozostawiały sporo do życzenia, to zaczęły pojawiać się już głosy, że Skvarka nie spełnia oczekiwań. Oczywiście stanowczo przedwcześnie, co pokazał mecz w Łęcznej. Skvarka dorzucił bowiem w tym spotkaniu dwie konkretne liczby do swoich statystyk - gola i asystę. W obu sytuacjach pokazał też, że ma naprawdę duże możliwości techniczne.