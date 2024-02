Wisła Kraków na ostatniej prostej przygotowań. Kiedy nowe kontrakty Bartosza Jarocha i Łasickiego Łasickiego?

Wisła Kraków wkracza w ostatni etap przygotowań do wiosennej części sezonu w I lidze. Do pierwszego meczu ze Stalą Rzeszów pozostały niecałe dwa tygodnie.

WISŁA KRAKÓW. Najbogatszy serwis w Polsce o piłkarskiej drużynie "Białej Gwiazdy" Krakowianie wrócili ze zgrupowania w Turcji w sobotę. Obóz w Belek był tym momentem, gdy wykonana została najcięższa praca w okresie przygotowawczym. Mówił o tym w podsumowaniu tego obozu trener „Białej Gwiazdy” Albert Rude: - W mojej opinii to był wspaniały obóz. Pełen pracy. My pracowaliśmy bardzo ciężko, zespół pracował bardzo ciężko. Spędziliśmy około dwudziestu godzin na boisku. Około dziesięciu godzin na siłowni, dziesięć godzin na spotkaniach. Zagraliśmy cztery mecze. Pracowaliśmy bardzo ciężko. Zawodnicy z Turcji do Krakowa dotarli przed południem w sobotę. I dostali wolne do poniedziałku włącznie. To miał być czas na regenerację, ale też na odpoczynek psychiczny, spędzenie czasu z rodzinami. We wtorek zespół wraca do przygotowań, choć liczba treningów nieco spadnie. Nie będzie już zajęć dwa razy dziennie. Zespół będzie powoli wchodził w klasyczny cykl meczowy. Obecny tydzień zamknie sparingowy mecz z Górnikiem Łęczna zaplanowany na sobotę na godz. 11.30. Niedziela będzie wolna, a od poniedziałku wiślacy ruszą już klasycznym mikrocyklem meczowym przed inauguracyjnym spotkaniem ze Stalą Rzeszów, które zaplanowane jest na 18 lutego na godz. 12.40.

W Wiśle nie brakuje problemów kadrowych. Kontuzjowani są Kamil Broda i David Junca. Klub poinformował, że w przypadku bramkarza chodzi o kręgosłup, a w przypadku obrońcy o łydkę. Broda indywidualne treningi ma rozpocząć już we wtorek. Juncę czekają dwa tygodnie przerwy od zajęć. To oznacza, że na pewno ze Stalą nie zagra. W przypadku Brody pojawić się musi pytanie czy wobec jego problemów Wisła zablokuje transfer Mikołaja Biegańskiego do MLS lub ewentualnie pomyśli o ściągnięciu innego bramkarza? W oby przypadkach odpowiedź brzmi nie. Przy ul. Reymonta liczą na szybką rehabilitację bramkarza i jego rywalizację z Alvaro Ratonem.

Jeszcze przed startem sezonu powinna zamknąć się sprawa nowych kontraktów Igora Łasickiego i Bartosz Jarocha. Obaj warunki swoich umówi wynegocjowali praktycznie jeszcze przed wylotem na zgrupowanie do Turcji. Początkowo wydawało się nawet, że te kontrakty zostaną podpisane tam, na miejscu w Belek. Uznano jednak, że nastąpi to po powrocie do Polski. I wszystko wskazuje na to, że oficjalnie Wisła ogłosi przedłużenie umów z tą dwójką obrońców na początku kolejnego tygodnia. Powód takiego przeciągania sprawy jest prozaiczny. Prezes Jarosław Królewski ma w najbliższych dniach zaplanowany wyjazd zagraniczny w sprawach biznesowych i nie będzie go w w Krakowie. Kontrakty zostaną zatem podpisane po jego powrocie. Wszystko wskazuje jednak, że będzie dokładnie tak, jak poinformował na portalu X już ponad dwa tygodnie temu dyrektor sportowy Kiko Ramirez, który sprawę postawił wtedy jasno pisząc: Jaroch i Igor zostają z nami.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!