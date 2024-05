Wisła Kraków najbardziej medialnym klubem zaplecza ekstraklasy w kwietniu

Wisła odnotowała najwięcej wzmianek zarówno w internecie, prasie, jak i na pierwszych stronach gazet. Jak wyliczył IMM, takich publikacji na temat Wisły Kraków było w mediach dokładnie 2538. Druga w zestawieniu jest Lechia Gdańsk, która zanotowała 1263 publikacje. Zmienił się natomiast trzeci w tym rankingu klub, gdyż Arkę Gdynia wyprzedził Motor Lublin z 1174 publikacjami.

Ciekawie wygląda też porównanie medialności samej Wisły miesiąc do miesiąca. W marcu na temat krakowskiego klubu pisano bowiem 1790 razy, czyli mamy do czynienia z bardzo dużym przyrostem zainteresowania mediów, co nie może dziwić, gdyż właśnie w kwietniu Wisła najpierw wygrała półfinał Puchar Polski z Piastem Gliwice, a później zbliżał się wielkimi krokami finał na Stadionie Narodowym, co zwiększało zainteresowanie dziennikarzy „Białą Gwiazdą”.