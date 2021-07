Wisła Kraków. Nowe twarze na treningu „Białej Gwiazdy”

Z Wisłą treningi wreszcie mógł rozpocząć Mateusz Młyński, z którym „Biała Gwiazda” podpisał kontrakt już zimą, a który ostatnie miesiące jeszcze spędził z Arce Gdynia. Został tam odstawiony od składu, a gdy sezon się skończył Młyński wciąż nie mógł podjąć treningów w nowym klubie. Stało się to dopiero od 1 lipca, czyli pierwszego dnia obowiązywania umowy z Wisłą. Przypomnijmy, że Mateusz Młyński z krakowskim klubem podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku.

Na treningi w Myślenicach pojawił się też inny piłkarz, ale już pod Wawelem dobrze znany. Do Wisły po okresie wypożyczenia Bnei Yehudy Tel Awiw wrócił bowiem Fatos Beqiraj. Na razie reprezentant Czarnogóry ma ważny z krakowskim klubem roczny kontrakt. W Wiśle chcieliby go rozwiązać, ale zanim czy w ogóle to nastąpi Beqiraj będzie trenował z drużyną.