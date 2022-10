Wisła Kraków opublikowała ważny komunikat prezesa

Przypomnijmy, że zamieszanie rozpoczęło się od briefingu Władysława Nowaka, na którym prezes Wisły poinformował, że jeden z właścicieli klubu, Tomasz Jażdżyński nie chce podpisać notatki ze spotkania. Było to o tyle istotne, że podpisanie wspomnianej notatki miało obligować właścicieli m.in. do dofinansowania Wisły. Na słowa prezesa zareagował Jażdżyński, który zaprzeczył jakoby nie chciał podpisać notatki, a nieporozumienie miało wziąć się tylko z tego, że chciał doprecyzowania pewnych spraw. Wygląda na to, że to się udało, bowiem w komunikacie Wisły czytamy:

Prezes zarządu TS Wisła Kraków SA - Pan Władysław Nowak - informuje, że w środę 12 października 2022 roku jednogłośnie przez wszystkich Właścicieli Klubu zatwierdzony został protokół ze spotkania, które odbyło się przed dwoma tygodniami - 28 września 2022 roku.

Dokument zawiera pełny przebieg dyskusji wraz ze wszystkimi ustaleniami w niezmienionym kształcie. Poprzednie informacje o braku zgodności wynikały wyłącznie z konieczności doprecyzowania składowych dokumentu, co pozwoliło na wypracowanie formy akceptowalnej przez każdego Współwłaściciela.

W szczególności protokół zawiera jednomyślną deklarację wszystkich uczestników spotkania o woli przekazania akcji Spółki za kwoty równe wyłącznie gotówkowemu zaangażowaniu poszczególnych Akcjonariuszy w przypadku znalezienia inwestora gotowego zagwarantować finansowanie TS Wisła Kraków SA na poziomie wyższym od tego, który są w stanie zapewnić obecni Właściciele.

Dodatkowo ustalony i zatwierdzony został przez wszystkich Akcjonariuszy mechanizm zmiany korelacji udziału w kapitale Klubu w przypadku nieproporcjonalnego w stosunku do obecnych udziałów finansowania w przyszłości. Pozwoli to zwiększyć udział w Spółce Akcjonariuszom przeznaczającym środki większe od pozostałych na dofinansowanie TS Wisła Kraków SA.