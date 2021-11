Wisła Kraków. Ostatnia droga byłego piłkarza i trenera młodzieży "Białej Gwiazdy" Hubert Skupnika [ZDJĘCIA]

Hubert Skupnik urodził się 27 sierpnia 1940 roku w Mikołowie. Mając 6 lat w miejscowym AKS-ie rozpoczął swoją przygodę z futbolem. W 1960 roku przeszedł do Orła Łódź, a w następnym roku do Lotnika Warszawa.

Do Wisły trafił w 1963 roku. Spędził w niej kolejne dziesięć lat. Grał w ataku lub drugiej linii. Dla „Białej Gwiazdy” rozegrał 274 mecze (w tym 204 w ekstraklasie), w których strzelił 28 bramek (16 w ekstraklasie). 9 lipca 1967 roku w Kielcach w finale Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa zdobył gola w dogrywce, ustalając wynik na 2:0 dla Wisły. To On też strzelił pierwszą w historii bramkę dla "Białej Gwiazdy" w europejskich pucharach - 20 września 1967 roku w Helsinkach w meczu I rundy Pucharu Zdobywców Pucharów (4:1 dla Wisły z KJK).