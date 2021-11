Zmarł Hubert Skupnik, były piłkarz Wisły Kraków

Hubert Skupnik urodził się 27 sierpnia 1940 roku w Mikołowie. I to w miejscowym AKS-ie zaczynał swoją przygodę z futbolem. Stamtąd przeniósł się w 1960 roku do Orła Łódź, a następnie do Lotnika Warszawa. Do Wisły Skupnik trafił w 1963 i spędził w niej kolejne dziesięć lat. Grał w ataku lub drugiej linii. Dla „Białej Gwiazdy” rozegrał w sumie 274 mecze, w których strzelił 28 bramek. Jedną z nich w finale Pucharu Polski w 1967 roku, gdy Wisła po wygranym finale z Rakowem Częstochowa zdobyła to trofeum.

Z Wisły Hubert Skupnik wyjechał grać za granicę. Występował we francuskich Amiens oraz ASC Arques. Po powrocie do Polski pograł jeszcze trochę w Sparcie Kazimierza Wielka, by później poświęcić się pracy szkoleniowej.