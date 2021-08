Wisła Kraków podejmuje SSC Napoli. Wiele atrakcji dla kibiców „Białej Gwiazdy”

Już sam przyjazd tak mocnej drużyny, jak Napoli, elektryzuje kibiców. Będzie okazja zobaczyć konfrontację Wisły z niezwykle mocnym przeciwnikiem, co na pewno zapisze się w historii jubileuszowych konfrontacji „Białej Gwiazdy”. Zresztą w swojej historii Wisła często gościła na swoje jubileusze uznane, europejskie firmy. Grały w Krakowie m.in. Chelsea, Dynamo Moskwa czy Sevilla. Teraz do tego grona dołączy Napoli z Polakiem Piotrem Zielińskim w składzie. Na razie nie jest jeszcze znana dokładna lista zawodników, jacy zagrają w Krakowie, ale w umowie pomiędzy klubami jest zapis, że Włosi mają przylecieć w możliwie najmocniejszym składzie. Dla przykładu warto podać, w jakim zestawieniu Napoli zagrało ostatnio w towarzyskim meczu z Bayernem Monachium, który piłkarze z Półwyspu Apenińskiego wygrali 3:0. To może być jakaś wskazówka, których zawodników zobaczymy przy ul. Reymonta. Podopieczni Luciano Spallettiego we wspomnianym meczu wystąpili w następującym składzie: Contini - Malcuit (73 Zanoli), Manolas (75 Rrahmani), Koulibaly, Rui, Lobotka, Elmas, Zieliński (71 Gaetano), Zedadka (73 Costa), Politano (64 Ounas, 81 Machach), Osimhen (80 Tuttino).