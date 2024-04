Wisła Kraków podpisała kontrakt z kolejnym utalentowanym piłkarzem Akademii. To 17-letni Łukasz Staniów

Łukasz Staniów trenuje w Akademii Wisły od 2021 roku, gdy przeniósł się do Krakowa z Odry Opole. W sierpniu owego roku trener reprezentacji Polski do lat 15 Rafał Lasocki powołał go na zgrupowanie konsultacyjne do Wałbrzycha, a wkrótce potem piłkarz dołączył do drużyny prowadzonej przez Bartosza Bąka, obecnego szkoleniowca rezerw Wisły.

Urodzony 2 stycznia 2007 roku Staniów zaczął występy w koszulce "Białej Gwiazdy" od rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów do lat 15, a obecnie jest jednym z czołowych graczy drużyny U-17. O poczynionych postępach świadczy jego dorobek strzelecki - w 22 meczach tego sezonu zdobył dziesięć bramek.

- W zespole czuję się bardzo dobrze od samego początku. Koledzy bardzo dobrze mnie przyjęli, co także wpływa na moją pracę i pozwala mi się rozwijać. W naszej drużynie panuje świetna atmosfera, przez co treningi, wyjazdy i mecze to czysta przyjemność - mówi Staniów cytowany na stronie Akademii Wisły. Tam też znajdujemy wypowiedź na jego temat Patryka Jałochy, który prowadzi zespół U-17 w CLJ.

- Łukasz dzięki swojej wytrwałości i sumienności wypracował sobie mocną pozycję w drużynie. Bardzo dobrze potrafi się pozycjonować na boisku, szukać wolnych przestrzeni, przy tym posiada spore umiejętności techniczne i jako gracz ofensywny ma na swoim koncie sporo bramek i asyst. Do tego jest komunikatywną osobą, od której zawsze bije pozytywną energia - powiedział szkoleniowiec.