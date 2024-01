Wisła Kraków porządkuje sprawy kontraktów. Nowe umowy jeszcze przed obozem?

Jest kilku graczy, którym z końcem czerwca wygasają kontrakty. W Wiśle właśnie pracują obecnie nad tym, by z kilkoma z nich przedłużyć umowy. Piotr Koźmiński z portalu sportowefakty.wp.pl poinformował, że „Biała Gwiazda” obecnie pracuje nad tym, żeby nowe kontrakty podpisali trzej zawodnicy. Chodzi o Bartosz Jarocha, Igora Łasickiego oraz Bartosza Talara. Z naszych informacji wynika, że rozmowy są na etapie ustalania szczegółów, choćby dotyczących długości tych umów.

My dodajmy, że na tym nie koniec, bo w Wiśle rozmawiają również z Kamilem Brodą. W tym ostatnim przypadku bardziej chodzi o to, żeby przekonać młodego bramkarza, że w Krakowie będzie miał szansę na rozwój. Co do kontraktu Brody to sprawa tutaj jest bowiem o tyle prostsza, że jego kontrakt przedłużony zostanie z automatu przy rozegraniu odpowiedniej liczby meczów. A że tych meczów wcale nie potrzeba tak dużo, to jeśli Broda utrzyma miejsce w bramce, które sobie wywalczył pod koniec jesieni, to umowa zostanie przedłużona już po kilku wiosennych meczach.