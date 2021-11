Wisła Kraków pozyska kolejnego skrzydłowego z Ghany? Jest już w Krakowie

Wisła ma ostatnio dobre doświadczenia z piłkarzami z Ghany, bo pozyskanie Yawa Yeboaha okazało się dobrym ruchem. Skrzydłowy, gdy ma swój dzień, potrafi rozmontować każdą obronę w ekstraklasie. Przekonali się o tym m.in. niedawno w Cracovii, bo to właśnie Yeboah strzelił zwycięską bramkę w derbach Krakowa. Nie jest zatem też wykluczone, że pojawią się dla niego ciekawe oferty transferu, a jeśli będą na poziomie oczekiwań Wisły, to klub z ul. Reymonta może zdecydować się na transfer.

W takiej sytuacji Wisła może rzeczywiście szukać następcy. Ewentualny transfer Asamoaha (pierwszy napisał o nim Piotr Koźmiński z portalu sportowefakty.wp.pl) traktowalibyśmy jednak bardziej jako inwestycję na przyszłość, a nie zastąpienie Yeboaha. Bo też póki co, to Asamoah nawet nie zbliżył się do osiągnięć swojego starszego rodaka, gdy ten trafiał do Wisły…