Wisła Kraków pozyskała piłkarza do pierwszego składu? Aschraf El Mahdioui może kimś takim się stać

To znamienne, że Aschraf El Mahdioui aż cztery sezony spędził w jednym klubie. W Trenczynie wyrobił sobie naprawdę dobrą markę. Opinie osób, znających ligę słowacką, są pochlebne. - Jeśli miałbym scharakteryzować tego piłkarza jednym słowem, powiedziałbym, że to przede wszystkim duża solidność - mówi Michał Karpiński, menedżer z agencji Champions AF, od lat działający m.in. na rynku słowackim. - On miał oczywiście, jak każdy piłkarz, momenty lepsze i gorsze w czasie swojego pobytu w Trenczynie, ale generalnie był tam przez większość czasu wyróżniającym się piłkarzem.

Trenczyn chciał go zatrzymać

El Mahdioui wyróżniał się na tyle, że Trenczyn chciał go zatrzymać. Holender nie zdecydował się jednak podpisać nowej umowy w słowackim klubie, a wybrał ofertę Wisły. Sam mówi o tym: - Dla mnie to była dość łatwa decyzja. Wisła skontaktowała się z moim agentem i wyraziła zainteresowanie moją osobą. Dla mnie to było o tyle ważne, że chciałem iść do klubu, w którym są przekonani do mnie. Miałem dobre odczucia po otrzymaniu tej propozycji. Wiedziałem, że Wisła to duży klub, co tylko ułatwiło mi podjęcie decyzji.