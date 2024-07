Wisła Kraków przedłużyła kontrakt z kolejnym zawodnikiem

Bartosz Talar trafił do Wisły latem 2022 roku. W pierwszej drużynie „Białej Gwiazdy” zagrał do tej pory 25 razy. Strzelił jednego gola i zanotował pięć asyst.

21-letni pomocnik nie miał przez ostatni rok szczęścia. Gdy zbudował formę i wydawało się, że mocniej powalczy o swoje miejsce w Wiśle, doznał poważnej kontuzji, zerwał na początku roku więzadła krzyżowe i konieczny był zabieg. Już wtedy prezes Jarosław Królewski zapowiedział, że Wisła nie zostawi piłkarza samego i przedłuży z nim umowę, żeby dać mu spokojnie dojść do pełni zdrowia, a następnie do odpowiedniej formy. Teraz te zapowiedzi weszły w życie. Bartosz Talar na razie przechodzi cały czas rehabilitację. Gdy ostatnio rozmawialiśmy z zawodnikiem krótko, wyraził nadzieję, że na początku września będzie mógł wrócić do normalnego treningu. Zapewne początkowo będzie odbudowywał się w drugiej drużynie, ale biorąc pod uwagę, że ta będzie grała już w III lidze, będzie to mógł robić na wyższym poziomie, zanim znów będzie brany pod uwagę do gry w pierwszym zespole.