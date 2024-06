Wisła Kraków przedłużyła kontrakty z młodymi zawodnikami

Sarga to 20-letni napastnik, który swoimi bramkami walnie przyczynił się do awansu drugiej drużyny Wisły do III ligi. Ma on już też debiut w pierwszej drużynie. W minionym sezonie zagrał w meczu z Górnikiem Łęczna.

W rezerwie grał też Madej, który jest bocznym pomocnikiem lub obrońcą. W przypadku obu zawodników podjęto decyzję, by pozostali w klubie. Mało tego, obaj zostali poinformowani, że choć Wisła na razie uruchomiła opcje przedłużenia kontraktów, to po rozpoczęciu nowego sezonu rozpoczną się z nimi rozmowy na temat podpisania nowych, dłuższych kontraktów. Kto wie, jeśli obaj będą prezentować się dobrze, to nie można wykluczyć, że dostaną szansę od Kazimierza Moskala w pierwszej drużynie.