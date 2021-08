Wisła Kraków przedłużyła umowę z kolejnym sponsorem

Przypomnijmy, że współpraca Wisły z CASS rozpoczęła się od ufundowania przez tą ostatnią firmę zgrupowania dla „Białej Gwiazdy” w Arłamowie w maju 2020 roku, gdy drużyny przygotowywała się do wznowienia rozgrywek po pandemicznej przerwie. To był jednak tylko wstęp, bo później szybko klub z ul. Reymonta podpisał stałą umowę z CASS, a firma angażowała się w różne inicjatywy klubu. W ostatnim czasie m.in. w utworzenie tymczasowej Strefy Kibica na placu od strony ul. Reymonta, gdy stała została zamknięta, żeby wybudować w tym miejscu klubowy sklep. Poza tym staszowska firma dołożyła się do obchodów jubileuszu 115-lecia Wisły.

Teraz, po podpisaniu nowej umowy, logo CASS Construction and Steel Structures wciąż będzie widoczne na tyle spodenek piłkarzy Wisły. Nowością jest natomiast to, że firma będzie reklamowana również przez drużyny młodzieżowe od U-7 do U-18. W ten sposób CASS dołącza do grona sponsorów Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków. Jako sponsor główny CASS będzie natomiast wspierać sekcję e-sportową „Białej Gwiazdy”.