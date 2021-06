Wisła Kraków przedłużyła umowę z LV Bet aż na cztery lata. Znika reklama miasta Bartosz Karcz

Firma bukmacherska LV Bet nie będzie już sponsorem głównym Wisły Kraków. Nie oznacza to jednak, że kończy współpracę z „Białą Gwiazdą”. Wprost przeciwnie. Obie strony we wtorek ogłosiły przedłużenie umowy i to aż na cztery lata, do 2025 roku.