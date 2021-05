Wisła Kraków przegrywa w bardzo marnym stylu z Lechem. Wymowny gest Błaszczykowskiego!

Do pierwszych minut przewagę w tym meczu miał Lech. Goście zepchnęli Wisłę do defensywy, a na efekty nie przyszło długo czekać. W 12 min „Kolejorz” wykonywał rzut rożny. W pole karne dośrodkował Nika Kwekweskiri, głową zgrał piłkę Bartosz Salamon, a z bliska głową do siatki skierował ją Mikael Ishak.

Jeśli ktoś liczył, że przerwa podziała w jakiś ożywczy sposób na wiślaków, to szybko musiał porzucić te nadzieje. Obraz gry się nie zmienił. W pierwszych dziesięciu minutach dwie okazje na podwyższenie wyniku miał Lech, a konkretnie Daniel Ramirez. Za pierwszym razem nie trafił jednak w bramkę, a za drugim piłkę złapał Mateusz Lis. Widać było jednak, że gol dla gości jest tylko kwestią czasu i w 61 min wprowadzony dosłownie chwilę wcześniej Pedro Tiba głową posłał piłkę do siatki.

Wisła w pierwszej połowie nie pokazała kompletnie nic. Wyglądało to tak, jakby gospodarze nie dojechali na to spotkanie. Grali bardzo słabo, praktycznie nie zagrozili bramce „Kolejorza”.

Błaszczykowski jednak rozruszał nieco grę Wisły. I strzelił pięknego gola z rzutu wolnego. Znamienne było jednak to, co po tym golu zrobił. Pobiegł do ławki rezerwowych Wisły, wyminął Petera Hyballę i wyściskał Kazimierza Kmiecika. Biorąc pod uwagę wszystko, co wydarzyło się w ostatnim czasie w Wiśle, czy ktoś ma jeszcze wątpliwości co do tego, czy Niemiec będzie pracował w Krakowie w nowym sezonie…?

W końcowym minutach Wisła jeszcze próbowała odrobić straty, ale Lech nie dał się już zaskoczyć. W ten sposób „Biała Gwiazda” zaliczyła dziewiątą porażkę u siebie w kończącym się sezonie. To najgorszy bilans w całej historii występów krakowian w ekstraklasie.

Wisła Kraków - Lech Poznań 1:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Ishak 12, 0:2 Tiba 61, 1:2 Błaszczykowski 78.

Wisła: Lis - Szota, Kone, Frydrych - Gruszkowski (87 Szot), Żukow, Savić, Starzyński - Yeboah (87 Buksa), Medved (80 Boguski) - Brown Forbes (72 Błaszczykowski).

Lech: van der Hart - Czerwiński, Salamon, Milić, Puchacz - Kalstroem, Kwekweskiri (90 Marchwiński) - Sykora (90 Pacławski), Ramirez, Kamiński - Ishak (28 Johannsson).

Sędziowali: Sebastian Jarzębak (Piekary Śląskie) oraz Konrad Sapela (Łódź) i Adam Karasewicz (Wrocław). Żółte kartki: Brown Forbes (50, faul) - Czerwiński (9, faul), Kwekweskiri (45+1, faul), Milić (90+4, faul). Mecz bez publiczności.