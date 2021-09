Wisła Kraków. Pucharowy koszmar minionych lat „Białej Gwiazdy”

W przypadku „Białej Gwiazdy” można już mówić o fatalnej serii w Pucharze Polski. Dość powiedzieć, że trzy ostatnie edycje tych rozgrywek krakowianie kończyli już na pierwszej przeszkodzie, a w dwóch ostatnich przypadkach można już mówić o prawdziwej kompromitacji zespołu z ul. Reymonta.

28 listopada 2020 Artur Skowronek przestał być trenerem Wisły. To był efekt słabej gry i wyników w lidze, ale tak naprawdę początek końca tego szkoleniowca w Krakowie rozpoczął się jeszcze zanim ekstraklasa w ogóle wystartowała. 15 sierpnia Wisła pojechała do III-ligowego KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. To miało być przetarcie przed pierwszy ligowym meczem, okraszone w dodatku łatwym i przyjemnym awansem do następnej rundy. I długo ten mecz wyglądał tak, jak można było się spodziewać. Wisła miała przewagę, stwarzała okazję za okazją, a gdy na początku drugiej połowy Chuca uzyskał prowadzenie dla krakowian, mało kto wierzył, że coś złego może jeszcze „Białą Gwiazdę” spotkać. Wierzyli w to jednak piłkarze KSZO, którzy najpierw wyrównali za sprawą Roberta Majewskiego, a gdy wszyscy czekali już na dogrywkę, to w doliczonym czasie gry Wisłę ostatecznie pogrążył Szymon Stanisławski. Skowronek miał zatem pożar już na starcie i później udawało mu się jedynie przygasać ogień. Jesieni w roli sternika Wisły już jednak nie dokończył.