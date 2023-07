Wisła Kraków. Radosław Sobolewski: Szkoda, że nie zamknęliśmy tego meczu

- Dobrze weszliśmy w mecz, graliśmy swoje i to mimo przypadkowo straconej bramki – powiedział Radosław Sobolewski. - Mecz był pod naszą kontrolą. Cały czas kontrolowaliśmy grę i doprowadziliśmy po bardzo ładnej akcji do remisu. Jeśli chodzi o drugą połowę, to wyszliśmy na boisko, żeby wygrać ten mecz. Widać było, że kontynuowaliśmy to, co w pierwszej części. Stwarzaliśmy sytuacje i jedna z nich zakończyła się dość szybko bramką na 2:1. Przy tym wyniku mieliśmy kolejne okazje i szkoda, że nie zamknęliśmy meczu. Na pewno niepokoi natomiast to, że straciliśmy trochę kontrolę nad tym meczem. Już nie utrzymywaliśmy się swobodnie przy piłce. I to nakręciło gospodarzy, zaczęli stwarzać sytuacje. Zwłaszcza po stałych fragmentach gry. Zbyt dużo dawaliśmy szans Górnikowi na takie okazje. Po jednym ze stałych fragmentów gry straciliśmy bramkę.