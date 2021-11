Wisła Kraków. Specjalne koszulki, radość i duży oddech ulgi przy ul. Reymonta

Słowacki trener zdawał sobie doskonale sprawę, że mecz z Cracovią nie był idealny w wykonaniu jego podopiecznych. Wiedział, że przede wszystkim w pierwszej połowie Wisła przeżywała naprawdę trudne momenty. Gula podziękował zatem swojej obronie. Zrobił to w nieco pieszczotliwy sposób, wymieniając nie tyle nazwiska, co przezwiska swoich zawodników: - W pierwszej połowie można było czuć, że Cracovia miała większą pewność siebie. Nas w grze utrzymał Biegański wspólnie z obroną - Maciuś, „Hani”, „Grucha” i „Fryda” zrobili to, co do nich należy.

Gula dodał również, że w przerwie nie obeszło się bez poważnej rozmowy w szatni, w czasie której wskazano piłkarzom, co trzeba w grze Wisły zmienić. I po zmianie stron zmieniło się dużo. Przede wszystkim gospodarze wyszli wyżej, bardziej zdecydowanie i nie potrzebowali nawet dziesięciu minut, by objąć prowadzenie. To był efekt naprawdę składnej akcji „Białej Gwiazdy”, w której piłka szła jak po sznurku w trójkącie Mateusz Młyński - Michal Skvarka i wreszcie strzelec gola Yaw Yeboah. Ten ostatni potwierdził tylko swoją dobrą dyspozycję z środowego meczu w Tychach, gdzie również był jaśniejszą postacią. Po końcowym gwizdku Ghańczyk cieszył się niesamowicie, a gdy emocje już nieco opadły, powiedział: - Jestem bardzo szczęśliwy. Przede wszystkim dlatego, że mogłem pomóc drużynie i sprawić radość naszym kibicom. Wiem jak specjalny, ważny to był mecz i oczywiście cieszę się z tego gola, ale na końcu myślę, że najważniejsze jest to, że Kraków w niedzielę wieczór był czerwony (to oczywiście nawiązanie do koloru koszulek Wisły, przyp. red.).