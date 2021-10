Wisła Kraków. Tibor Halilović błyszczy w Holandii. Jego celem jest reprezentacja

Po odejściu z Wisły dwa lata Chorwat spędził w swoim kraju, w HNK Rijeka. Zaczął tam pokazywać się z coraz lepszej strony, jego transfer do zachodniej ligi nastąpiłby wcześniej, gdyby nie kontuzja. Ale w styczniu 2021 roku Tibor zmienił klub, trafił do ligi holenderskiej, do Heerenveen.

Wskoczył do składu, wiosną strzelił dwa gole. A po sezonie zmienił numer na koszulce, przy czym była to zmiana świadcząca o tym, że Tibor ma już mocną pozycję w zespole i dobrze się z tym czuje. Bo oddając "44", wziął "10".